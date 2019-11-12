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НАБУ задержало на взятке директора одного из департаментов ОП

Новости » Политика     12.11.2019 - 19:42
НАБУ задержало на взятке директора одного из департаментов ОП
Фото: Светлана Кондзеля (facebook com EidosUa)

Светлану Кондзелю задержали на взятке в 150 тыс. долларов

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали на взятке директора департамента публичной информации Офиса президента Светлану Кондзелю. Об этом РБК-Украина сообщили источники в ОП.

Как отмечается, сумма взятки составляет 150 тыс. долларов.

Напомним, в понедельник сотрудники Национального антикоррупционного бюро в "Райффайзен Банк" задержали Александра Писарчука. Ранее он занимал должность первого заместителя председателя Национального банка Украины с июля 2014 года по декабрь 2015 года.

Кроме того, 12 ноября НАБУ объявило о подозрении главе "Райффайзен Банка Аваль" и бывшему первому заместителю главы НБУ Александру Писаруку. Кроме него объявили подозрение еще 7 лицам в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины ПАО "Виэйби Банк".

Позже НАБУ сообщило подробности дела о завладении 1,2 млрд гривен кредита Национального банка. Как отмечается, следствие установило, что к реализации к завладению средств НБУ могут быть причастны более 15 человек.

Кроме того, следствие установило, что отчеты об оценке недвижимости, под залог которой "VAB Банк" получил кредит, были поддельными. Кроме того, по оценке реальная стоимость имущества, под которое был дан залог, не превышало 73 млн гривен, о чем знали чиновники Нацбанка. Также решение о предоставлении кредита было принято с нарушением требований законодательства.

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