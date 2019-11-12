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В Офисе президента подтвердили задержание Кондзели

Новости » Политика     12.11.2019 - 20:15
В Офисе президента подтвердили задержание Кондзели
Фото: Светлана Кондзеля (facebook com EidosUa)

Как отметили в ОП, для президента нет "своих" и чужих"

В Офисе президента подтвердили информацию о задержании сотрудниками НАБУ директора департамента публичной информации ОП Светланы Кондзели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как отметили в ОП, для президента нет "своих" или чужих".

"Этот человек работал в различных отделах Администрации президента с 2005 года. Для главы государства нет "своих" и "чужих". Коррупция должна быть искоренена: чем выше должность коррупционера, то опасные для государства злоупотребления с его стороны", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 ноября появилась информация, что директора департамента публичной информации Офиса президента Светлану Кондзелю задержали на взятке, сумма которой составила 150 тыс. долларов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 11 ноября сотрудники НАБУ в "Райффайзен Банк" задержали Александра Писарчука. Ранее он занимал должность первого заместителя главы Национального банка Украины с июля 2014 года по декабрь 2015 года.

Во вторник, 12 ноября НАБУ объявило о подозрении главе "Райффайзен Банка Аваль" и бывшему первому заместителю главы НБУ Александру Писаруку. Кроме него объявили подозрение еще 7 лицам в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины ПАО "Виэйби Банк".

НАБУ задержало на взятке директора одного из департаментов ОП НАБУ проводит следственные действия в "Райффайзен Банке"
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