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СБУ викрила на хабарі голову одного з комітетів КМДА

Новини » Суспільство     26.11.2019 - 18:34
СБУ викрила на хабарі голову одного з комітетів КМДА
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чиновник вимагав від підприємця 10 тис. доларів

Служба безпеки України (СБУ) викрила на хабарі голову комітету з питань взаємодії з правоохоронними органами, корупції і законності Громадської ради при Київській міській державній адміністрації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як повідомляється, оперативники спецслужби встановили, що чиновник вимагав у місцевого підприємця 10 тис. доларів. За цю суму він обіцяв комерсанту псевдосодействие в оформленні дозвільних документів на земельну ділянку для паркування у Святошинському районі. Як посередника зловмисник залучив свого знайомого.

Правоохоронці затримали чиновника та посередника в одному з ресторанів столиці під час отримання 9 тис. доларів - другої частини хабара.

Отримання "авансу" було задокументовано тижнем раніше.

Фото: затримання чиновника (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, у Києві затримали зловмисника, який за 150 тис. доларів продавав "зв'язки" в Офісі президента. Шахрая затримали на гарячому при одержанні частини коштів в розмірі 30 тис. євро.

Крім того, 12 листопада з'явилася інформація, що директора департаменту публічної інформації Офісу президента Світлану Кондзелю затримали на хабарі, сума якої склала 150 тис. доларів.

Пізніше в Офісі президента підтвердили інформацію про затримання Кондзели. При цьому було зазначено, що для президента немає "своїх" або"чужих".

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