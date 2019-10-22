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В Киеве задержали злоумышленника, который за 150 тыс. долларов продавал "связи" в ОП

Новости » Происшествия    22.10.2019 - 20:22
В Киеве задержали злоумышленника, который за 150 тыс. долларов продавал "связи" в ОП
Фото: ГПУ (screenshot(google-maps)

Мошенника задержали с поличным при получении части средств в размере 30 тыс. евро

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) задержала мошенника, который прикрываясь "связями" в Офисе президента, требовал у участника президентского проекта LIFT 150 тыс. долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что мошенника задержали с поличным при получении части средств в размере 30 тыс. евро.

"Лицо путем обмана, а именно создания представления у кандидата на должность главы одной из районных администраций Киевской области (проект LIFT) о наличии связей в Офисе президента, пыталось завладеть денежными средствами в сумме 150 тыс. долларов", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что после победы Владимира Зеленского на президентских выборах его команда запустила социальный проект LIFT. В рамках этого проект разыскивают кандидатов на должности глав районных государственных администраций.

Напомним, следователями теруправлений ГБР, расположенных в Киеве и Николаеве, начато досудебное расследование по материалам журналистского расследования Следствие.Инфо "Тюрьма возможностей". В программе содержится информация о возможных противоправных действиях правоохранителей, которые способствуют свободному перемещению заключенных за пределами мест лишения свободы.

Как сообщало РБК-Украина, в ГПУ создали Департамент процессуального руководства по уголовным делам о пытках и других серьезных нарушениях прав со стороны правоохранительных органов.

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