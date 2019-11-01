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В СБУ рассказали о месте пребывания Мангера

Новости » Политика     01.11.2019 - 23:35
В СБУ рассказали о месте пребывания Мангера
Фото: Владислав Мангер (РБК-Украина)

Расследование по Мангеру приостановлено

Председатель Херсонской областной государственной администрации (ОГА) Владислав Мангер подозреваемый в деле об убийстве Екатерины Гандзюк в настоящее время находится в городе Херсоне. Об этом сообщил руководитель Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар в эфире "Свобода слова" с Савиком Шустером на канале "Украина".

По словам Тиводара, уголовное производство в отношении Мангера остановлено.

"Мангер был задержан и арестован, но кроме меры пресечения в виде содержания под стражей судом была избрана альтернатива - залог. 2 млн 600 тысяч, кажется, были внесены и Мангер вышел на волю. Это решение суда. Уголовное производство в отношении Левина и Мангера на данный момент остановлено. Мангер находится в Херсоне", - сообщил Тиводар.

Ранее Шевченковский районный суд Киева рассмотрел жалобу Владислава Мангера с требованием возобновить следствие по убийству Екатерины Гандзюк и решил ее не удовлетворять.

РБК-Украина писало, что 24 июля стало известно, что Генпрокуратура остановила досудебное расследование против подозреваемых в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк - Владислава Мангера и Алексея Левина.

Напомним, в сотрудничестве с Интерполом осуществляет международный розыск подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина.

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