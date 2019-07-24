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ГПУ остановила расследование против Мангера и Левина

Новости » Политика    24.07.2019 - 17:50
ГПУ остановила расследование против Мангера и Левина
Фото: Владислав Мангер (Виталий Носач, РБК-Украина)

Адвокаты Мангера хотят обжаловать данное решение

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) остановила досудебное расследование против подозреваемых в организации убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк - Владислава Мангера и Алексея Левина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Следствие.Инфо". 

Как сообщается, Генпрокуратура остановила следствие 16 июля. 

Адвокаты Мангера хотят обжаловать это решение. В то время как сторона потерпевших считает, что подозреваемые могут навсегда избежать ответственности.

Согласно постановлению, ГПУ выделила подозреваемых в одно производство и остановила его за то, что один из них, Алексей Левин, находится в розыске. И к нему пока нет возможности проводить следственные действия в Украине. Решение было  принято на основании статьи 280 Уголовного кодекса - "в связи с объявлением его в розыск и имеющейся необходимостью выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества".

Адвокаты Мангера заявили, что будут требовать, чтобы расследование остановили только против Алексея Левина, а против Мангера - передали материалы в суд или закрыли производство.


 

 

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