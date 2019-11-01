В СБУ розповіли про місце перебування Мангера

Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)

Розслідування щодо Мангера призупинене

Голова Херсонської обласної державної адміністрації (ОДА) Владислав Мангер підозрюваний у справі про вбивство Катерини Гандзюк наразі перебуває у місті Херсоні. Про це повідомив керівник Головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар в ефірі "Свобода слова" з Савіком Шустером на каналі "Україна".

За словами Тиводара, кримінальне провадження щодо Мангера зупинено.

"Мангер був затриманий та заарештований, але окрім запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою судом була обрана альтернатива - застава. 2 млн 600 тисяч, здається, були внесені і Мангер вийшов на волю. Це рішення суду. Кримінальне провадження стосовно Лєвіна та Мангера на данний час зупинено. Мангер знаходиться в Херсоні", - повідомив Тиводар.

Раніше Шевченківський районний суд Києва розглянув скаргу Владислава Мангера з вимогою відновити слідство щодо вбивства Катерини Гандзюк і вирішив її не задовольняти.

РБК-Україна писало, що 24 липня стало відомо, що Генпрокуратура зупинила досудове розслідування проти підозрюваних в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк - Владислава Мангера і Олексія Левіна.

Нагадаємо, у співпраці з Інтерполом здійснює міжнародний розшук підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Олексія Левіна.