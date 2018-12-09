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В СБУ рассказали о флаге группировки "ДНР" во время протестов во Франции

Новости » Политика    09.12.2018 - 15:49
В СБУ рассказали о флаге группировки "ДНР" во время протестов во Франции
Фото: Василий Грицак (УНИАН)

Грицак отметил, что "международные границы не являются преградой для российской гибридной агрессии"

Кремль "грязными методами разрушает европейскую стабильность". Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак в ответ на появление фотографии, на которой двое мужчин держат флаг террористической группировки "ДНР" во время протестов "желтых жилетов" во Франции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ на странице в Facebook.

Как отметил Грицак, "международные границы не являются преградой для российской гибридной агрессии".

"Грязными методами Кремль разрушает европейскую стабильность, потому что видит в ней угрозу для себя", - сказал глава СБУ.

В Службе безопасности утверждают, что слева на фото - Сорлин Фабрис, член международного аналитического центра "Катехон", который действует под эгидой основателя российского телеканала "Царьград" Константина Малофеева и возглавляемого им Фонда Святителя Василия Первозванного. В наблюдательный совет "Катехона" входят, по определению СБУ, "идеологи российского евразийства" - советник президента России Сергей Глазьев и лидер "Международного евразийского движения" Александр Дугин.

В СБУ также отметили, что справа на фото - Ксавье Моро, который был наблюдателем на так называемых выборах на оккупированных территориях Донбасса. Спецслужба утверждает, что он 17 лет живет в России и с 2013 года имеет российское гражданство.

В СБУ рассказали о флаге группировки &quot;ДНР&quot; во время протестов во ФранцииВ СБУ рассказали о флаге группировки &quot;ДНР&quot; во время протестов во ФранцииФото: флаг "ДНР", развернутый во время протестов в Париже (facebook.com)

Напомним, в ходе акций протеста "желтых жилетов" во Франции задержали 1 тыс. 723 демонстрантов, из них 1 тыс. 220 были арестованы.

Ранее, глава Министерства внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявлял, что в акциях протеста "желтых жилетов" приняли участие около 125 тысяч человек. Во всех городах страны правоохранители задержали 1 тыс.150 активистов.

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