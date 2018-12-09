В СБУ розповіли про прапор угруповання "ДНР" під час протестів у Франції

Фото: Василь Грицак (УНІАН)

Грицак зазначив, що "міжнародні кордони не є перепоною для російської гібридної агресії"

Кремль "брудними методами руйнує європейську стабільність". Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак у відповідь на появу світлини, на якій двоє чоловіків тримають прапор терористичного угруповання "ДНР" під час протестів "жовтих жилетів" у Франції, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ на сторінці у Facebook.

Як зазначив Грицак, "міжнародні кордони не є перепоною для російської гібридної агресії".

"Брудними методами Кремль руйнує європейську стабільність, бо бачить у ній загрозу для себе", - сказав голова СБУ.

У Службі безпеки стверджують, що ліворуч на фото - Сорлін Фабріс, член міжнародного аналітичного центру "Катехон", який діє під егідою засновника російського телеканалу "Царьград" Костянтина Малофеєва та очолюваного ним Фонду Святителя Василия Первозванного. До наглядової ради "Катехону" входять, за визначенням СБУ, "ідеологи російського євразійства" - радник президента Росії Сергій Глазьев та лідер "Міжнародного євразійського руху" Олександр Дугін.

В СБУ також зазначили, що праворуч на фото - Ксав’єр Моро, який був спостерігачем на так званих виборах на окупованих територіях Донбасу. Спецслужба стверджує, що чоловік 17 років мешкає в Росії та з 2013 року має російське громадянство.

Фото: прапор "ДНР", розгорнутий під час протестів у Парижі (facebook.com)

Нагадаємо, в ході акцій протесту "жовтих жилетів" у Франції затримали 1 тис. 723 демонстрантів, з них 1 тис. 220 заарештовані.

Раніше, глава Міністерства внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер заявляв, що акціях протесту "жовтих жилетів" взяли участь близько 125 тисяч осіб. У всіх містах країни правоохоронці затримали 1 тис.150 активістів.