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СБУ проводить безпекові заходи на Хмельницькій АЕС

Фото: СБУ проводить безпекові заходи на Хмельницькій АЕС (facebook.com/khnpp)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Співробітники Служби безпеки України проводяться безпекові заходи у Нетішині та на об’єктах Хмельницької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Хмельницької АЕС.

При цьому українцям нагадують про заборону фото- відеофіксації та неприпустимість поширення у соціальних мережах чи загальнодоступних чатах переміщення української військової техніки та дій військових і правоохоронців, які залучені до проведення безпекових заходів.

Так, законодавство передбачає сувору відповідальність за несанкціоноване поширення інформації щодо переміщення або дислокацію військових формувань у період воєнного стану.

Зокрема, статтею 114-2 Кримінального кодексу заборонено поширювати дані про:

  • направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів;
  • переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань тощо.

Кримінальна відповідальність також застосовується до особи, якщо поширені нею дані раніше не розміщувалася у відкритому доступі Генштабом, Міноборони, СБУ чи в офіційних джерелах країн-партнерів.

Нагадаємо, 11 січня СБУ проводило контррозвідувальні заходи на території Печерського району Києва.

До того ж, 9 й 10 січня СБУ проводило антитерористичні контрдиверсійні заходи у Харкові.

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Хмельницкая АЭССлужба безпеки України