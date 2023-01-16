СБУ проводить безпекові заходи на Хмельницькій АЕС

При цьому українцям нагадують про заборону фото- відеофіксації та неприпустимість поширення у соціальних мережах чи загальнодоступних чатах переміщення української військової техніки та дій військових і правоохоронців, які залучені до проведення безпекових заходів.

Так, законодавство передбачає сувору відповідальність за несанкціоноване поширення інформації щодо переміщення або дислокацію військових формувань у період воєнного стану.

Зокрема, статтею 114-2 Кримінального кодексу заборонено поширювати дані про:

направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів;

переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань тощо.

Кримінальна відповідальність також застосовується до особи, якщо поширені нею дані раніше не розміщувалася у відкритому доступі Генштабом, Міноборони, СБУ чи в офіційних джерелах країн-партнерів.

Нагадаємо, 11 січня СБУ проводило контррозвідувальні заходи на території Печерського району Києва.

До того ж, 9 й 10 січня СБУ проводило антитерористичні контрдиверсійні заходи у Харкові.

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