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У Харкові цього тижня будуть шукати диверсантів: що відомо

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Неділя 08 січня 2023 18:15
У Харкові цього тижня будуть шукати диверсантів: що відомо Фото: у Харкові цього тижня будуть шукати диверсантів (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом 9 й 10 січня СБУ проведе у Харкові антитерористичні контрдиверсійні заходи. До заходу будуть залучені військова техніка, озброєння і радіотехнічні засоби.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"9-10 січня на території одного з районів міста Харкова Служба безпеки України буде проводити антитерористичні контрдиверсійні заходи. Крім СБУ у заходах візьмуть участь органи військового управління та інші правоохоронні структури із залученням військової техніки, озброєння і радіотехнічних засобів", - пише пресслужба.

Метою заходів є:

  • підвищення безпеки мирного населення міста;
  • посилення захищеності об’єктів критичної інфраструктури;
  • виявлення та затримання можливих диверсійних груп.

Під час заходів можливе обмеження проходу чи проїзду деякими вулицями міста, а також перевірка документів, огляд автомобільного транспорту.

"СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати із собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години", - додає СБУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у МВС нещодавно назвали кількість викритих диверсантів із початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

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