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СБУ проводить контррозвідувальні заходи в урядовому кварталі Києва

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Київ, Середа 11 січня 2023 09:24
СБУ проводить контррозвідувальні заходи в урядовому кварталі Києва Фото: СБУ проводить контррозвідувальні заходи в урядовому кварталі Києва (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Печерського району столиці. Йдеться про урядовий квартал та прилеглі до нього території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Відомо, що заходи відбуваються спільно з Управлінням державної охорони України, Нацполіцією та Військовою службою правопорядку ЗСУ.

В чому причина?

Як пояснюють правоохоронці, метою є перевірка та посилення контрдиверсійного захисту важливих державних об’єктів, підвищення безпеки осіб, які перебувають під держохороною.

"Це особливо важливо в умовах збройної агресії РФ, яка намагається дестабілізувати ситуацію в Україні будь-яким способом", - зазначено повідомленні.

Як стало відомо, наразі силовики:

  • проводять огляд території та окремих приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;
  • здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території урядового кварталу, при цьому буде посилено режимні заходи в Печерському районі.

Перевірки громадян

В СБУ наголошують, що безпекові заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану.

Але попереджають, що під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями столиці, перевірка документів громадян, огляд автомобілів.

"СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години", - додають в прес-службі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 9 й 10 січня СБУ проводило в Харкові антитерористичні контрдиверсійні заходи.

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Київ Служба безпеки України Печерский район
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