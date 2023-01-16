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СБУ проводит мероприятия по безопасности на Хмельницкой АЭС

Фото: СБУ проводит мероприятия по безопасности на Хмельницкой АЭС (facebook.com/khnpp)
Автор: Елизавета Драбкина

Сотрудники Службы безопасности Украины проводятся мероприятия по безопасности в Нетишине и на объектах Хмельницкой АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Хмельницкой АЭС.

При этом украинцам напоминают о запрещении фото- видеофиксации и недопустимости распространения в социальных сетях или общедоступных чатах перемещения украинской военной техники и действий военных и правоохранителей, привлеченных к проведению мероприятий по безопасности.

Так, законодательство предусматривает строгую ответственность за несанкционированное распространение информации о перемещении или дислокации военных формирований в период военного положения.

В частности, статьей 114-2 Уголовного кодекса запрещено распространять данные о:

  • направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов;
  • перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и т.д.

Уголовная ответственность также применяется к лицу, если распространенные им данные ранее не размещались в открытом доступе Генштабом, Минобороны, СБУ или в официальных источниках стран-партнеров.

Напомним, 11 января СБУ проводило контрразведывательные мероприятия на территории Печерского района Киева.

К тому же 9 и 10 января СБУ проводило антитеррористические контрдиверсионные мероприятия в Харькове.

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Хмельницкая АЭССлужба безопасности Украины