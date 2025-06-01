ua en ru
Нд, 01 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

СБУ провела операцію із забезпечення без’ядерного статусу Росії, - Стефанчук

Україна, Неділя 01 червня 2025 19:27
UA EN RU
СБУ провела операцію із забезпечення без’ядерного статусу Росії, - Стефанчук Фото: спікер парламенту Руслан Стефанчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Українські спецслужби провели операцію, яка суттєво вдарила по ядерному потенціалу Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера парламенту Руслана Стефанчука.

"Раніше в нас були чумаки, а тепер - далекобійники, які доставляють що завгодно в будь-яку точку світу", - наголосив Стефанчук.

Він наголосив, що Служба безпеки України провела блискучу операцію

"Ювелірна робота. Вражаючі результати. Дякую президентові України Володимиру Зеленському, голові Служби безпеки України Василю Малюку та всім, хто був причетний до цієї операції із забезпечення без’ядерного статусу держави-агресора. Така собі сучасна версія Будапештського меморандуму - в дії", - зауважив спікер.

Водночас він відзначив, що немає занадто далеких цілей для тих, хто бореться за свою землю.

Спецоперація "Павутина"

Нагадаємо, що сьогодні, 1 червня, дрони СБУ атакували російські аеродроми. Операція над якою Служба безпеки працювала півтора року, отримала назву "Павутина", та була створена, щоб знищити бомбардувальну авіацію в тилу ворога.

Зауважимо, що в результаті спецоперації "Павутина" було вражено 41 літак стратегічної авіації РФ. Загалом, за попередніми даними, ворожій авіації завдано збитків на більше, ніж 2 млрд доларів.

Відомо, що за день СБУ атакувала відразу 4 військових аеродроми РФ. Літаки палають на аеродромах "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".

Детальніше про все, що наразі відомо про унікальну за масштабами та виконанням спецоперацію "Павутина", можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, сьогодні у Сєвєроморську Мурманської області Росії прогримів сильний вибух. Відомо, що саме там розташовані ядерні підводні човни РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Війна Росії проти України
NEWS
Запоріжжя масовано атакували "Шахеди": відео наслідків
Запоріжжя масовано атакували "Шахеди": відео наслідків
DAILY
Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів
Уляна Безпалько, Юлія Акимова, Дмитро Олійник Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів