СБУ провела операцію із забезпечення без’ядерного статусу Росії, - Стефанчук

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера парламенту Руслана Стефанчука.

"Раніше в нас були чумаки, а тепер - далекобійники, які доставляють що завгодно в будь-яку точку світу", - наголосив Стефанчук.

Він наголосив, що Служба безпеки України провела блискучу операцію

"Ювелірна робота. Вражаючі результати. Дякую президентові України Володимиру Зеленському, голові Служби безпеки України Василю Малюку та всім, хто був причетний до цієї операції із забезпечення без’ядерного статусу держави-агресора. Така собі сучасна версія Будапештського меморандуму - в дії", - зауважив спікер.

Водночас він відзначив, що немає занадто далеких цілей для тих, хто бореться за свою землю.