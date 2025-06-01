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СБУ провела операцию по обеспечению безъядерного статуса России, - Стефанчук

Украина, Воскресенье 01 июня 2025 19:27
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СБУ провела операцию по обеспечению безъядерного статуса России, - Стефанчук Фото: спикер парламента Руслан Стефанчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украинские спецслужбы провели операцию, которая существенно ударила по ядерному потенциалу России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера парламента Руслана Стефанчука.

"Раньше у нас были чумаки, а теперь - дальнобойщики, которые доставляют что угодно в любую точку мира", - подчеркнул Стефанчук.

Он подчеркнул, что Служба безопасности Украины провела блестящую операцию

"Ювелирная работа. Впечатляющие результаты. Спасибо президенту Украины Владимиру Зеленскому, председателю Службы безопасности Украины Василию Малюку и всем, кто был причастен к этой операции по обеспечению безъядерного статуса государства-агрессора. Такая себе современная версия Будапештского меморандума - в действии", - отметил спикер.

В то же время он отметил, что нет слишком далеких целей для тех, кто борется за свою землю.

Спецоперация "Паутина"

Напомним, что сегодня, 1 июня, дроны СБУ атаковали российские аэродромы. Операция над которой Служба безопасности работала полтора года, получила название "Паутина", и была создана, чтобы уничтожить бомбардировочную авиацию в тылу врага.

Заметим, что в результате спецоперации "Паутина" был поражен 41 самолет стратегической авиации РФ. В целом, по предварительным данным, вражеской авиации нанесен ущерб на более чем 2 млрд долларов.

Известно, что за день СБУ атаковала сразу 4 военных аэродрома РФ. Самолеты горят на аэродромах "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

Подробнее обо всем, что сейчас известно об уникальной по масштабам и выполнением спецоперации "Паутина", можно узнать в материале РБК-Украина.

Кроме того, сегодня в Североморске Мурманской области России прогремел сильный взрыв. Известно, что именно там расположены ядерные подводные лодки РФ.

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