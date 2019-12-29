СБУ продолжит работу над возвращением домой всех пленных, - Баканов

Служба безопасности Украины будет работать над тем, чтобы вернуть всех пленных украинцев, которые находятся на оккупированных территориях. Об этом сказал глава СБУ Иван Баканов.

Во время встречи пленных в аэропорту Борисполь в воскресенье, 29 декабря, Баканов сказал, что вопрос возвращения украинцев является вопросом защиты национальных интересов.

"Мы будем работать и дальше - пока все украинцы, которые являются пленниками России и квазиреспублик, не окажутся дома. Служба безопасности Украины продолжит прилагать максимум усилий, чтобы инициатива президента Владимира Зеленского относительно освобождения всех украинских граждан была реализована на все 100 процентов", - отметил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский, встретив освобожденных из плена ОРДЛО украинцев, прокомментировал участие в обмене экс- "беркутовцев". Зеленский заявил, что отдал бы 100 экс- "беркутовцев" за одного украинца, что содержится в плену. Он также отметил, что обмен свидетельствует о том, что первая часть в нормандском формате выполнена.

Зеленский также добавил, что некоторые удерживаемые отказались возвращаться в ОРДЛО. Это около 50 человек, которые останутся отбывать свой срок в Украине

Президент отказался называть число пленных украинцев, удерживаемых в Украине, отметив, что это вопрос следующих обменов.

В то же время представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская отметила, что на оккупированных территориях и в плену находится 300 человек, из них лишь 100 имеют документы.