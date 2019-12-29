СБУ продовжить роботу над поверненням усіх полонених додому, - Баканов

Служба безпеки України працюватиме над тим, аби повернути усіх полонених українців, які перебувають на окупованих територіях. Про це сказав глава СБУ Іван Баканов.

Під час зустрічі полонених в аеропорту Борисполя в неділю, 29 грудня, Баканов сказав, що питання повернення українців є питанням захисту національних інтересів.

"Ми будемо працювати й надалі - допоки всі українці, які є бранцями Росії та квазіреспублік, не опиняться вдома. Служба безпеки України продовжить докладати максимум зусиль, щоб ініціатива президента Володимира Зеленського щодо звільнення всіх українських громадян була реалізована на всі 100 відсотків", - зазначив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, зустрівши звільнених з полону ОРДЛО українців, прокоментував участь в обміні екс- "беркутівців". Зеленський заявив, що віддав би 100 екс- "беркутівців" за одного українця, що утримується в полоні. Він також зазначив, що обмін свідчить про те, що перша частина в нормандському форматі виконана.

Зеленський також додав, що деякі утримувані відмовилися повертатися в ОРДЛО. Це близько 50 осіб, які залишаться відбувати свій термін в Україні

Президент відмовився називати число полонених українців і утримуваних в Україні, зазначивши, що це питання наступних обмінів.

У той же час представник України в гуманітарній підгрупі в ТКГ Валерія Лутковська зазначила, що на окупованих територіях у полоні перебуває 300 осіб, із них лише 100 мають документи.