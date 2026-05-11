СБУ повідомила про нову підозру екснардепу Євгену Мураєву

Згідно з матеріалами справи, лідер забороненої партії "Наші" продовжував підривну діяльність навіть після початку повномасштабного вторгнення. Перебуваючи за кордоном, він давав інтерв’ю, в яких називав війну в Україні "внутрішнім громадянським конфліктом".

Слідство встановило, що екснардеп розповсюджував фейки про внутрішню ситуацію в країні та закликав українців скласти зброю перед окупантами. Також фігурант публічно виправдовував захоплення частини територій держави.

Пропаганда через телеканал "Наш"

До моменту заборони підконтрольного Мураєву телеканалу "Наш", медіаресурс масово використовувався для поширення дезінформації в інтересах Росії. Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності політика.

На підставі зібраних доказів Мураєву заочно повідомили про підозру за ч. 1, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі тривають заходи для його притягнення до відповідальності.

Справа Мураєва

Нагадаємо, восени 2022 року СБУ провела серію обшуків за місцями проживання та в офісах тоді ще нардепа Євгена Мураєва у Києві. Під час слідчих дій за адресами фігуранта виявлено готівку в російських рублях, зброю, а також комп’ютерну техніку і мобільні телефони із доказами злочинних дій.

У січні 2022 року МЗС Британії звинуватило Росію у намірах створити в Україні "маріонеткову" владу в рамках можливого вторгнення. Потенційним лідером підконтрольної Кремлю влади, за даними Лондону, розглядали екснардепа Євгена Мураєва.

У липні 2023 року Мураєву повідомили про підозру у державній зраді. У березні 2024 року слідство у справі колишнього нардепа Євгена Мураєва було завершено. Йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.