СБУ повідомила про нову підозру екснардепу Євгену Мураєву

Служба безпеки України повідомила про нову підозру колишньому нардепу Євгену Мураєву. Його звинувачують у запереченні збройної агресії РФ та поширенні кремлівської пропаганди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ.
Згідно з матеріалами справи, лідер забороненої партії "Наші" продовжував підривну діяльність навіть після початку повномасштабного вторгнення. Перебуваючи за кордоном, він давав інтерв’ю, в яких називав війну в Україні "внутрішнім громадянським конфліктом".
Слідство встановило, що екснардеп розповсюджував фейки про внутрішню ситуацію в країні та закликав українців скласти зброю перед окупантами. Також фігурант публічно виправдовував захоплення частини територій держави.
До моменту заборони підконтрольного Мураєву телеканалу "Наш", медіаресурс масово використовувався для поширення дезінформації в інтересах Росії. Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності політика.
На підставі зібраних доказів Мураєву заочно повідомили про підозру за ч. 1, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі тривають заходи для його притягнення до відповідальності.
Нагадаємо, восени 2022 року СБУ провела серію обшуків за місцями проживання та в офісах тоді ще нардепа Євгена Мураєва у Києві. Під час слідчих дій за адресами фігуранта виявлено готівку в російських рублях, зброю, а також комп’ютерну техніку і мобільні телефони із доказами злочинних дій.
У січні 2022 року МЗС Британії звинуватило Росію у намірах створити в Україні "маріонеткову" владу в рамках можливого вторгнення. Потенційним лідером підконтрольної Кремлю влади, за даними Лондону, розглядали екснардепа Євгена Мураєва.
У липні 2023 року Мураєву повідомили про підозру у державній зраді. У березні 2024 року слідство у справі колишнього нардепа Євгена Мураєва було завершено. Йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.
РБК-Україна також писало, що у Житомирі СБУ викрила ботоферму: місцевий житель щомісяця продавав спецслужбам РФ понад три тисячі фейкових Telegram-акаунтів.
Через них ворог розганяв дезінформацію та розсилав анонімні повідомлення про "замінування" українських об'єктів.