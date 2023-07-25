Екс-нардепу Мураєву повідомили про підозру в держзраді
Колишньому народному депутату Євгенію Мураєву повідомили про підозру в державній зраді. Він використовував телеканал "Наш" для поширення російської пропаганди в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
За даними слідства, Мураєв використовував підконтрольний йому телеканал "Наш" для масового поширення кремлівських наративів в інформаційному просторі України.
Таким чином, екс-нардеп цілеспрямовано використовував власний телеканал для маніпулювання суспільною думкою українців в інтересах РФ.
Як зазначили в СБУ, насамперед це стосувалось подачі викривленої інформації про внутрішню ситуацію в Україні та її сприйняття на міжнародній арені. У зв’язку з цим на початку лютого 2022 року проти телеканалу Мураєва було запроваджено санкції РНБО.
Правоохоронці додають, що після експертиз зараз остаточно підтверджено факти злочинної діяльності екс-нардепа проти державної безпеки України.
Наразі тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочинів. За скоєне Мураєву загрожує до 15 років позбавлення волі.
Партія Мураєва заборонена в Україні
Нагадаємо, що влітку минулого року суд заборонив партію "Наші" колишнього народного депутата Євгенія Мураєва.
Крім того, восени 2022 року співробітники СБУ провели серію обшуків за місцями проживання та в офісах Мураєва. Під час обшуків було знайдено готівку в російських рублях, зброю, а також комп’ютерну техніку і мобільні телефони з доказами незаконних дій.
Що цікаво, ще перед початком повномасштабного вторгнення РФ у Британії заявляли, що Кремль планує створити в Україні "маріонеткову" владу в Україні.
І тоді британці повідомляли, що потенційним лідером підконтрольної РФ владі в Україні розглядали колишнього нардепа Мураєва.
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