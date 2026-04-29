Нардепа Шевченка судитимуть у справі про легалізацію понад 9 млн гривень, - джерела

Справу народного депутата, якого викрили на легалізації понад 9 млн гривень через купівлю елітних автомобілів, скеровано до суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру .

Правоохоронці не називають ім'я підозрюваного, але, за даними джерел РБК-Україна, мова йде про народного депутата Євгенія Шевченка.

Деталі корупційної схеми

За даними САП, слідство встановило, що депутат пообіцяв представникам приватної компанії посприяти в отриманні дозволів на перевезення мінеральних добрив через державний кордон.

За цю "послугу" на рахунок особи, наближеної до нардепа, перерахували значну суму коштів.

Як з’ясувалося згодом, жодної реальної допомоги політик не надавав, а отримані гроші просто залишив собі.

Відмивання коштів та купівля авто

Для легалізації капіталу була розроблена схема за участю фірми родича нардепа.

Гроші перераховували під виглядом оплати за юридичні послуги, після чого частину коштів переводили на інші рахунки.

Зрештою третя особа використала ці фінанси для придбання автомобілів BMW F95 X5M та Mercedes-AMG G63 загальною вартістю понад 9 млн гривень.

Надалі депутат користувався цими машинами, намагаючись видати їх за майно, придбане завдяки легальному бізнесу.

Кваліфікація та покарання

Дії народного обранця кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація, "відмивання" майна, одержаного злочинним шляхом).

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Також передбачено конфіскацію майна та позбавлення права обіймати певні посади на строк до трьох років.