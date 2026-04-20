У Житомирі викрили агента, який щомісяця створював тисячі фейків для РФ
У Житомирі затримали чоловіка, який щомісяця продавав Росії тисячі фейкових акаунтів у Телеграмі. Через них росіяни розганяли брехню про Україну та надсилали анонімні "замінування".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Продавав по 3 тисячі фейків на місяць
Затриманий налагодив цілий бізнес на підтримку ворожої пропаганди. Схема була проста:
- він реєстрував "підставні" Телеграм-акаунти на номери українських мобільних операторів;
- потім продавав їх на спеціалізованих ворожих платформах в інтернеті;
- щомісяця на той бік кордону йшло понад 3 тисячі таких сторінок.
Покупцями були переважно представники російських спецслужб.
Фото: У Житомирі затримали чоловіка за продаж Telegram-акаунтів росіянам (t.me/SBUkr)
Для чого використовували фейки
Росіяни застосовували куплені акаунти у двох напрямках.
По-перше - поширення дезінформації. Через ці сторінки, замасковані під звичайних українців, ворог розганяв брехню про Сили оборони та внутрішню ситуацію в країні.
По-друге - анонімні "замінування". Фейкові акаунти розсилали повідомлення про мінування українських об'єктів - щоб посіяти паніку серед людей і дестабілізувати обстановку.
Фото: СБУ зупинила постачальника акаунтів для російських спецслужб (t.me/SBUkr)
Що знайшли під час обшуку
Співробітники СБУ затримали фігуранта вдома - саме там він і організував ботоферму. Одночасно правоохоронці заблокували майже 20 тисяч фейкових профілів, які "обслуговували" російські спецслужби.
Під час обшуків вилучили:
- комп'ютерну техніку;
- USB-хаби з модемами;
- мобільні телефони;
- майже 2 тисячі сім-карт різних операторів.
Що загрожує затриманому
Чоловікові вже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 361 Кримінального кодексу - несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем за попередньою змовою групою осіб.
Слідство триває. Правоохоронці з'ясовують усі обставини та розглядають можливість додаткової кваліфікації його дій.
Операцію провели співробітники СБУ в Житомирській області разом із Національною поліцією під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
Як повідомляло РБК-Україна, СБУ заочно повідомила про підозру підполковнику ГРУ Марату Цевелеву - він завербував 17-річну дівчину для коригування ударів по Бурштинській ТЕС на Прикарпатті. Агентку затримали під час фотографування військового об'єкта.
Також сьогодні СБУ затримала ще одного агента - цього разу під Києвом. Завербований мешканець Обухівського району обходив периметри столичних ТЕЦ і збирав для росіян дані про стан енергооб'єктів.