У Житомирі викрили агента, який щомісяця створював тисячі фейків для РФ

У Житомирі затримали чоловіка, який щомісяця продавав Росії тисячі фейкових акаунтів у Телеграмі. Через них росіяни розганяли брехню про Україну та надсилали анонімні "замінування".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Продавав по 3 тисячі фейків на місяць

Затриманий налагодив цілий бізнес на підтримку ворожої пропаганди. Схема була проста:

він реєстрував "підставні" Телеграм-акаунти на номери українських мобільних операторів;

потім продавав їх на спеціалізованих ворожих платформах в інтернеті;

щомісяця на той бік кордону йшло понад 3 тисячі таких сторінок.

Покупцями були переважно представники російських спецслужб.

Фото: У Житомирі затримали чоловіка за продаж Telegram-акаунтів росіянам (t.me/SBUkr)

Для чого використовували фейки

Росіяни застосовували куплені акаунти у двох напрямках.

По-перше - поширення дезінформації. Через ці сторінки, замасковані під звичайних українців, ворог розганяв брехню про Сили оборони та внутрішню ситуацію в країні.

По-друге - анонімні "замінування". Фейкові акаунти розсилали повідомлення про мінування українських об'єктів - щоб посіяти паніку серед людей і дестабілізувати обстановку.

Фото: СБУ зупинила постачальника акаунтів для російських спецслужб (t.me/SBUkr)

Що знайшли під час обшуку

Співробітники СБУ затримали фігуранта вдома - саме там він і організував ботоферму. Одночасно правоохоронці заблокували майже 20 тисяч фейкових профілів, які "обслуговували" російські спецслужби.

Під час обшуків вилучили:

комп'ютерну техніку;

USB-хаби з модемами;

мобільні телефони;

майже 2 тисячі сім-карт різних операторів.

Що загрожує затриманому

Чоловікові вже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 361 Кримінального кодексу - несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем за попередньою змовою групою осіб.

Слідство триває. Правоохоронці з'ясовують усі обставини та розглядають можливість додаткової кваліфікації його дій.

Операцію провели співробітники СБУ в Житомирській області разом із Національною поліцією під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.