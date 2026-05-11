СБУ сообщила о новом подозрении экс-нардепу Евгению Мураеву

Служба безопасности Украины сообщила о новом подозрении бывшему нардепу Евгению Мураеву. Его обвиняют в отрицании вооруженной агрессии РФ и распространении кремлевской пропаганды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ.
Согласно материалам дела, лидер запрещенной партии "Наши" продолжал подрывную деятельность даже после начала полномасштабного вторжения. Находясь за границей, он давал интервью, в которых называл войну в Украине "внутренним гражданским конфликтом".
Следствие установило, что экс-нардеп распространял фейки о внутренней ситуации в стране и призвал украинцев сложить оружие перед оккупантами. Также фигурант публично оправдывал захват части территорий государства.
До момента запрета подконтрольного Мураеву телеканала "Наш", медиаресурс массово использовался для распространения дезинформации в интересах России. Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности политика.
На основании собранных доказательств Мураеву заочно сообщили о подозрении по ч. 1, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества. Сейчас продолжаются мероприятия для его привлечения к ответственности.
Напомним, осенью 2022 года СБУ провела серию обысков по местам жительства и в офисах тогда еще нардепа Евгения Мураева в Киеве. Во время следственных действий по адресам фигуранта обнаружены наличные в российских рублях, оружие, а также компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий.
В январе 2022 года МИД Британии обвинил Россию в намерениях создать в Украине "марионеточную" власть в рамках возможного вторжения. Потенциальным лидером подконтрольной Кремлю власти, по данным Лондона, рассматривали экс-нардепа Евгения Мураева.
В июле 2023 года Мураеву сообщили о подозрении в государственной измене. В марте 2024 года следствие по делу бывшего нардепа Евгения Мураева было завершено. Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
