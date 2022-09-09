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СБУ показали фото из освобожденных Высокополья и Балаклеи

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Пятница 09 сентября 2022 14:01
СБУ показали фото из освобожденных Высокополья и Балаклеи Фото: СБУ показали фото из освобожденных Высокополья и Балаклеи (facebook.com/kirill.timoshenko)
Автор: Валерия Полищук

Спецназначенцы Центра специальных операций "А" СБУ вместе с Силами обороны освободили Высокополье (Херсонская область) и Балаклею (Харьковская область) от россиян. Спецслужба опубликовала фото с деоккупированных населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Службы безопасности Украины в Telegram.

"Шаг за шагом возвращаем родные города и села! Спецназначенцы Центра спецопераций "А" СБУ бок о бок с боевыми собратьями из Сил обороны освободили Высокополье и Балаклею! Идем вперед - к новым Победам! И ни один враг нас не остановит! Работаем дальше", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация об успешных контрнаступательных действиях ВСУ в районе Балаклеи, но официальные источники не подтверждали деоккупацию города.

Позже президент Владимир Зеленский сообщил о деоккупации Балаклеи.

Кроме того, 4 сентября в Высокополье подняли государственный флаг Украины.

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