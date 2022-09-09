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СБУ показали фото зі звільнених Високопілля та Балаклії

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П'ятниця 09 вересня 2022 14:01
СБУ показали фото зі звільнених Високопілля та Балаклії Фото: СБУ показали фото зі звільнених Високопілля та Балаклії (facebook.com/kirill.timoshenko)
Автор: Валерія Поліщук

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" СБУ разом з Силами оборони звільнили Високопілля (Херсонська область) і Балаклію (Харківська область) від росіян. Спецслужба опублікувала фото з деокупованих населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Служби безпеки України в Telegram.

"Крок за кроком повертаємо рідні міста і села! Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ пліч-о-пліч з бойовими побратимами з Сил оборони звільнили Високопілля та Балаклію! Йдемо вперед - до нових перемог! І жоден ворог нас не зупинить! Працюємо далі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'являлася інформація про успішні контрнаступальні дії ЗСУ в районі Балаклії, але офіційні джерела не підтверджували деокупацію міста.

Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив про деокупацію Балаклії.

Крім того, 4 вересня у Високопіллі підняли державний прапор України.

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