Служба безпеки України (СБУ) задокументувала факти повітряних атак Росії проти України із застосуванням далекобійного озброєння Північної Кореї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
Мова йде про балістичну ракету типу Hwasong-11 (KN-23/24), які виробляються в КНДР.
Згідно з даними слідства:
Фото: СБУ підтвердила застосування Росією ракет КНДР, встановлюються логістичні маршрути (t.me/SBUkr)
Усі факти використання ракет КНДР документуються у межах кримінальних проваджень за двома статтями Кримінального кодексу України:
"Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Серед іншого, встановлюються логістичні маршрути постачання озброєння КНДР на територію Росії", - додає СБУ.
У грудні минулого року координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія купила у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.
На початку січня з'явилася інформація, що окупанти вдарили по Харкову північнокорейськими ракетами. Пізніше у прокуратурі підтвердили це та розповіли деталі.
Представник ГУР Міноборони Вадим Скибицький в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що Північна Корея активно постачала до РФ боєприпаси протягом всієї осені. За оцінками розвідки, армія РФ могла отримати близько мільйона снарядів із КНДР.
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