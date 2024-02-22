Служба безопасности Украины (СБУ) задокументировала факты воздушных атак России против Украины с применением дальнобойного вооружения Северной Кореи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Речь идет о баллистической ракете типа Hwasong-11 (KN-23/24), которые производятся в КНДР.
Согласно данным следствия:
Фото: СБУ подтвердила применение Россией ракет КНДР, устанавливаются логистические маршруты (t.me/SBUkr)
Все факты использования ракет КНДР документируются в рамках уголовных производств по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
"Продолжаются комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Среди прочего, устанавливаются логистические маршруты поставки вооружения КНДР на территорию России", - добавляет СБУ.
В декабре прошлого года координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия купила у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.
В начале января появилась информация, что оккупанты ударили по Харькову северокорейскими ракетами. Позже в прокуратуре подтвердили это и рассказали детали.
Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина рассказал, что Северная Корея активно поставляла в РФ боеприпасы в течение всей осени. По оценкам разведки, армия РФ могла получить около миллиона снарядов из КНДР.
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