СБУ підтвердила удар по НПЗ у Ленінградській області: що відомо про наслідки

"Бійці "Альфи" СБУ спільно із Силами оборони (ССО та СБС) провели успішне ураження об’єктів нафтоінфраструктури в Ленінградській області РФ. "Бавовна" палає на НПЗ "Кірішінафтооргсинтез", а також на нафтоперекачувальній станції "Кіріши"", - йдеться у заяві.

Зазначається, що цей НПЗ входить до топ-3 найбільших нафтопереробних заводів Росії та має потужність 20-21 млн тонн нафти на рік.

На завод припадає більш ніж 6% від загального обсягу всієї нафтопереробки країни-агресорки. НПС є одним із ключових об’єктів, що забезпечують постачання нафти та нафтопродуктів на експорт через порт Приморськ.

"Внаслідок атаки безпілотників СБУ на "Кірішінафтооргсинтез" зафіксовано влучання по трьох установках АВТ, які відповідають за первинну переробку нафти. Триває пожежа. На території нафтоперекачувальної станції уражено резервуар із нафтопродуктами", - розповіли українські спецслужби.

В СБУ наголосили, що глибокий тил більше не захищає стратегічні об’єкти Росії, оскільки здатність українських захисників ефективно діяти на значній відстані демонструвалась неодноразово.

"Тому РФ має усвідомити: жодне підприємство, задіяне у забезпеченні війни, не залишиться поза увагою Служби безпеки", - сказано у заяві.

Нагадаємо, у ніч на сьогодні ракетну небезпеку оголошували щонайменше у 18 областях країни-агресорки. Зокрема, сирени вперше пролунали у Ханти-Мансійському автономному окрузі, який розташований за 2000 кілометрів від кордону з Україною.