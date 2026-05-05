У Росії пожежу на великому НПЗ у Кірішах видно з супутника (фото)
Супутникові знімки NASA зафіксували пожежу на нафтопереробному заводі у місті Кіріші Ленінградської області Росії. Це сталося після атаки дроні у ніч на 5 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Згідно із знімками системи FIRMS, супутники зафіксували теплові аномалії на території підприємства та у прилеглих районах, що свідчить про займання.
Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив про нічний напад на промислову зону Кіриші та заявив, що нафтопереробний завод був обстріляний. Водночас він не уточнив, чи зазнав пошкоджень сам обʼєкт.
За даними джерел Bloomberg, нафтопереробний завод у Кіриші потужністю близько 400 тисяч барелів на добу, який раніше вже неодноразово ставав мішенню атак дронів, не працює з кінця березня після попереднього удару.
Російська компанія "Сургутнефтегаз", якій належить підприємство, наразі не надала коментарів щодо інциденту.
Фото: супутникові знімки свідчать про пожежу на великому нафтопереробному заводі в Кірішах (NASA FIRMS)
Атака на Ленінградську область
Раніше повідомлялося, що в ніч на сьогодні у Ленінградській області РФ заявили про атаку безпілотників, унаслідок якої виникла пожежа в промисловій зоні міста Кіріші, де розташований один з найбільших нафтопереробних заводів РФ.
У мережі з’явилися припущення, що під удар міг потрапити Кіришський НПЗ "КІНЕФ" ("Кіришинефтеоргсинтез"), який однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Варто додати, що це підприємство вже неодноразово ставало ціллю атак безпілотників.
Зокрема, спроби ударів фіксувалися у березні 2024 та 2025 років, а також у ніч проти 4 жовтня 2025 року. Крім того, у березні 2026 року завод знову зазнавав атаки.