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СБУ оголосила підозру наближеному до Путіна ватажку "ДНР"

Фото: Артем Жога, спікер так званого "парламенту "ДНР" (росЗМІ)
Автор: Сергій Пишкін

Повідомлено про підозру соратнику терориста Мотороли, спікеру так званого "парламенту "ДНР" Артему Жозі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Завданням Жоги на посаді спікера "парламенту "ДНР" є поширення кремлівського режиму під виглядом роботи псевдопарламенту на тимчасово окупованій частині Донецької області. Зокрема він бере участь у розподіленні "бюджетних" видатків місцевої окупаційної адміністрації на потреби військових формувань Росії. 

Жозі було повідомлено про підозру за: 

  • ч. 5 ст. 111-1 - колабораційна діяльність;
  • ч. 1 ст. 111-2 - пособництво державі-агресору.

Фото: Артем Жога, спікер так званого "парламенту "ДНР" (t.me/SBUkr)

Що відомо про Жогу 

У 2014 році злочинець підтримав терористів на сході України та разом із сином вступив до угруповання "Спарта". Там він зблизився з Моторолою, який потім став його близьким другом й соратником. 

Син Жоги очолив угруповання після загибелі ватажка, втім його також було успішно ліквідовано восени 2022 року під Волновахою. Командування перейшло до його батька. 

Чим відзначився Жога:

  • 9 травня 2022 року Жога їздив до Москви, аби отримати від диктатора Володимира Путіна зірку "героя" РФ, якою терористи посмертно нагородили його сина;
  • був присутній під час підписання так званого "договору про вступ до складу Росії" тимчасово окупованих територій;
  • в 2023 році взяв участь в незаконних виборах в Донецькій області від партії "Єдина Росія". За результатами плебісциту його призначили спікером псевдопарламенту "ДНР"; 
  • сьогодні, 8 грудня, Жога "випросив" у Путіна вп'яте балотуватись на посаду президента. Останній відповів згодою. 

Варто додати, що Жогу вже заочно засудили до 12 років в'язниці через участь у терористичній організації та незаконних збройних формуваннях. Наразі він поки що переховується від правосуддя. 

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, як в листопаді поточного року наші військові вдарили по так званому "Республіканському центру безпілотних систем імені Володимира Жоги".

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