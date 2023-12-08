СБУ оголосила підозру наближеному до Путіна ватажку "ДНР"

Завданням Жоги на посаді спікера "парламенту "ДНР" є поширення кремлівського режиму під виглядом роботи псевдопарламенту на тимчасово окупованій частині Донецької області. Зокрема він бере участь у розподіленні "бюджетних" видатків місцевої окупаційної адміністрації на потреби військових формувань Росії.

Жозі було повідомлено про підозру за:

ч. 5 ст. 111-1 - колабораційна діяльність;

ч. 1 ст. 111-2 - пособництво державі-агресору.

Фото: Артем Жога, спікер так званого "парламенту "ДНР" (t.me/SBUkr)

Що відомо про Жогу

У 2014 році злочинець підтримав терористів на сході України та разом із сином вступив до угруповання "Спарта". Там він зблизився з Моторолою, який потім став його близьким другом й соратником.

Син Жоги очолив угруповання після загибелі ватажка, втім його також було успішно ліквідовано восени 2022 року під Волновахою. Командування перейшло до його батька.

Чим відзначився Жога:

9 травня 2022 року Жога їздив до Москви, аби отримати від диктатора Володимира Путіна зірку "героя" РФ, якою терористи посмертно нагородили його сина;

був присутній під час підписання так званого "договору про вступ до складу Росії" тимчасово окупованих територій;

в 2023 році взяв участь в незаконних виборах в Донецькій області від партії "Єдина Росія". За результатами плебісциту його призначили спікером псевдопарламенту "ДНР";

сьогодні, 8 грудня, Жога "випросив" у Путіна вп'яте балотуватись на посаду президента. Останній відповів згодою.

Варто додати, що Жогу вже заочно засудили до 12 років в'язниці через участь у терористичній організації та незаконних збройних формуваннях. Наразі він поки що переховується від правосуддя.