СБУ оголосила підозру наближеному до Путіна ватажку "ДНР"

Повідомлено про підозру соратнику терориста Мотороли, спікеру так званого "парламенту "ДНР" Артему Жозі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.
Завданням Жоги на посаді спікера "парламенту "ДНР" є поширення кремлівського режиму під виглядом роботи псевдопарламенту на тимчасово окупованій частині Донецької області. Зокрема він бере участь у розподіленні "бюджетних" видатків місцевої окупаційної адміністрації на потреби військових формувань Росії.
Жозі було повідомлено про підозру за:
Фото: Артем Жога, спікер так званого "парламенту "ДНР" (t.me/SBUkr)
Що відомо про Жогу
У 2014 році злочинець підтримав терористів на сході України та разом із сином вступив до угруповання "Спарта". Там він зблизився з Моторолою, який потім став його близьким другом й соратником.
Син Жоги очолив угруповання після загибелі ватажка, втім його також було успішно ліквідовано восени 2022 року під Волновахою. Командування перейшло до його батька.
Чим відзначився Жога:
Варто додати, що Жогу вже заочно засудили до 12 років в'язниці через участь у терористичній організації та незаконних збройних формуваннях. Наразі він поки що переховується від правосуддя.
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, як в листопаді поточного року наші військові вдарили по так званому "Республіканському центру безпілотних систем імені Володимира Жоги".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.