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Обстріл Донецька: під ударом опинився "Центр безпілотних систем" (відео)

Донецьк, Вівторок 07 листопада 2023 17:02
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Обстріл Донецька: під ударом опинився "Центр безпілотних систем" (відео) Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Унаслідок сьогоднішнього обстрілу окупованого Донецька постраждала будівля, в якій росіяни зареєстрували "Центр безпілотних систем".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та "Новини Донбасу".

У місцевих каналах було опубліковано відео, на якому видно постраждалу від "прильоту" будівлю.

Також Telegram-канал пише про нібито загиблих і поранених. Офіційної інформації з приводу цього немає.

ЗМІ повідомляють, що за цією адресою зареєстровано так званий "Республіканський центр безпілотних систем імені Володимира Жоги".

Вибухи в Донецьку

Обласний центр захоплений росіянами з 2014 року. За цей час окупанти неодноразово обстрілювали місто і звинувачували при цьому українських військових.

Сьогодні в тимчасово окупованому Донецьку прогриміли вибухи. Місцеві жителі зафіксували "прильоти" в центрі міста.

А нещодавно спецпризначенці української розвідки виявили та знищили ще один склад з боєприпасами ворога в тимчасово окупованому Донецьку.

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