Обстріл Донецька: під ударом опинився "Центр безпілотних систем" (відео)
Унаслідок сьогоднішнього обстрілу окупованого Донецька постраждала будівля, в якій росіяни зареєстрували "Центр безпілотних систем".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та "Новини Донбасу".
У місцевих каналах було опубліковано відео, на якому видно постраждалу від "прильоту" будівлю.
Також Telegram-канал пише про нібито загиблих і поранених. Офіційної інформації з приводу цього немає.
ЗМІ повідомляють, що за цією адресою зареєстровано так званий "Республіканський центр безпілотних систем імені Володимира Жоги".
Вибухи в Донецьку
Обласний центр захоплений росіянами з 2014 року. За цей час окупанти неодноразово обстрілювали місто і звинувачували при цьому українських військових.
Сьогодні в тимчасово окупованому Донецьку прогриміли вибухи. Місцеві жителі зафіксували "прильоти" в центрі міста.
А нещодавно спецпризначенці української розвідки виявили та знищили ще один склад з боєприпасами ворога в тимчасово окупованому Донецьку.
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