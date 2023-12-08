СБУ объявила подозрение приближенному к Путину главарю "ДНР"

Задачей Жоги в должности спикера "парламента "ДНР" является распространение кремлевского режима под видом работы псевдопарламента на временно оккупированной части Донецкой области. В частности он участвует в распределении "бюджетных" расходов местной оккупационной администрации на нужды военных формирований России.

Жоге было сообщено о подозрении по:

ч. 5 ст. 111-1 - коллаборационистская деятельность;

ч. 1 ст. 111-2 - пособничество государству-агрессору.

Фото: Артем Жога, спикер так называемого "парламента "ДНР" (t.me/SBUkr)

Что известно о Жоге

В 2014 году преступник поддержал террористов на востоке Украины и вместе с сыном вступил в группировку "Спарта". Там он сблизился с Моторолой, который затем стал его близким другом и соратником.

Сын Жоги возглавил группировку после гибели главаря, впрочем, он также был успешно ликвидирован осенью 2022 года под Волновахой. Командование перешло к его отцу.

Чем отличился Жога:

9 мая 2022 года Жога ездил в Москву, чтобы получить от диктатора Владимира Путина звезду "героя" РФ, которой террористы посмертно наградили его сына;

присутствовал при подписании так называемого "договора о вступлении в состав России" временно оккупированных территорий;

в 2023 году принял участие в незаконных выборах в Донецкой области от партии "Единая Россия". По результатам плебисцита его назначили спикером псевдопарламента "ДНР";

Сегодня, 8 декабря, Жога "выпросил" у Путина пятый раз баллотироваться на пост президента. Последний ответил согласием.

Стоит добавить, что Жогу уже заочно приговорили к 12 годам тюрьмы за участие в террористической организации и незаконных вооруженных формированиях. Сейчас он пока скрывается от правосудия.