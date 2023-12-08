СБУ объявила подозрение приближенному к Путину главарю "ДНР"

Сообщено о подозрении соратнику террориста Моторолы, спикеру так называемого "парламента "ДНР" Артема Жози.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.
Задачей Жоги в должности спикера "парламента "ДНР" является распространение кремлевского режима под видом работы псевдопарламента на временно оккупированной части Донецкой области. В частности он участвует в распределении "бюджетных" расходов местной оккупационной администрации на нужды военных формирований России.
Жоге было сообщено о подозрении по:
Фото: Артем Жога, спикер так называемого "парламента "ДНР" (t.me/SBUkr)
Что известно о Жоге
В 2014 году преступник поддержал террористов на востоке Украины и вместе с сыном вступил в группировку "Спарта". Там он сблизился с Моторолой, который затем стал его близким другом и соратником.
Сын Жоги возглавил группировку после гибели главаря, впрочем, он также был успешно ликвидирован осенью 2022 года под Волновахой. Командование перешло к его отцу.
Чем отличился Жога:
Стоит добавить, что Жогу уже заочно приговорили к 12 годам тюрьмы за участие в террористической организации и незаконных вооруженных формированиях. Сейчас он пока скрывается от правосудия.
Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как в ноябре текущего года наши военные ударили по так называемому "Республиканскому центру беспилотных систем имени Владимира Жоги".
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