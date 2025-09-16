ua en ru
Вт, 16 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

СБУ оголосила масштабні перевірки й обмеження у Львові: що змінюється та як надовго

Вівторок 16 вересня 2025 10:50
UA EN RU
СБУ оголосила масштабні перевірки й обмеження у Львові: що змінюється та як надовго У Львові запроваджують масштабні контррозвідувальні (безпекові) заходи (фото: facebook.com/MVS.LVIV)
Автор: Ірина Костенко

Відсьогодні та впродовж наступних кількох днів Служба безпеки України проводитиме у Львові контррозвідувальні (безпекові) заходи. Мешканців і гостей міста просять мати при собі документи та з розумінням поставитись до можливих незручностей.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Управління СБУ у Львівській області у Facebook.

Скільки триватимуть безпекові заходи у Львові

Мешканцям і гостям Львова повідомили, що контррозвідувальні (безпекові) заходи на території міста триватимуть:

  • з вівторка, 16 вересня;
  • до четверга, 18 вересня.

Уточнюється, що дії правоохоронців охоплюватимуть усю територію Львова.

Кого залучають до участі у безпекових заходах

Зазначається, що до заходів також будуть залучені:

  • Національна поліція;
  • Патрульна поліція;
  • Військова служба правопорядку у ЗСУ;
  • Державна прикордонна служба України;
  • Національна гвардія.

Мета безпекових заходів у Львові

Громадянам пояснили, що мета запроваджуваних у Львові заходів:

  • запобігання терористичним і диверсійним проявам;
  • нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави;
  • підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України.

"Безпекові заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану", - додали у СБУ.

Про які зміни й обмеження у місті йдеться

Згідно з інформацією Управління СБУ у Львівській області, у межах контррозвідувальних (безпекових) заходів:

  • будуть застосовані обмеження проходу та проїзду вулицями міста;
  • проводитиметься перевірка документів громадян;
  • проводитиметься огляд автомобілів громадян.

"У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка", - пояснили українцям.

Крім того, буде здійснюватись огляд території та приміщень загального користування - для виявлення заборонених предметів.

Про що просять мешканців і гостей Львова

Насамкінець у СБУ попросили громадян:

  • з розумінням поставитися до можливих незручностей;
  • належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців;
  • мати з собою документи, що посвідчують особу;
  • дотримуватися режиму комендантської години.

"Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян", - підсумували у відомстві.

СБУ оголосила масштабні перевірки й обмеження у Львові: що змінюється та як надовгоСБУ оголосила масштабні перевірки й обмеження у Львові: що змінюється та як надовгоПублікація Управління СБУ у Львівській області (скриншот: facebook.com/ssu.lviv)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що поблизу Львова сталась стрілянина у приміщенні автосервісу.

Тим часом правоохоронці зірвали спробу ФСБ отримати секретні дані про переміщення та позиції ЗСУ в Сумській та Дніпропетровській областях України.

Читайте також, як у лавах ЗСУ викрили "крота", що "зливав" ворогу розвіддані про дронові операції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Львів Національна поліція Обмеження руху Поради Документи
Новини
ЗСУ уразили командні пункти окупантів на Донеччині після візиту міністра оборони РФ
ЗСУ уразили командні пункти окупантів на Донеччині після візиту міністра оборони РФ
Аналітика
Російські маневри на тлі війни: чи загрожують Україні та Європі навчання "Захід-2025"
Роман Коткореспондент РБК-Україна Російські маневри на тлі війни: чи загрожують Україні та Європі навчання "Захід-2025"