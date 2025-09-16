СБУ оголосила масштабні перевірки й обмеження у Львові: що змінюється та як надовго
Відсьогодні та впродовж наступних кількох днів Служба безпеки України проводитиме у Львові контррозвідувальні (безпекові) заходи. Мешканців і гостей міста просять мати при собі документи та з розумінням поставитись до можливих незручностей.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Управління СБУ у Львівській області у Facebook.
Скільки триватимуть безпекові заходи у Львові
Мешканцям і гостям Львова повідомили, що контррозвідувальні (безпекові) заходи на території міста триватимуть:
- з вівторка, 16 вересня;
- до четверга, 18 вересня.
Уточнюється, що дії правоохоронців охоплюватимуть усю територію Львова.
Кого залучають до участі у безпекових заходах
Зазначається, що до заходів також будуть залучені:
- Національна поліція;
- Патрульна поліція;
- Військова служба правопорядку у ЗСУ;
- Державна прикордонна служба України;
- Національна гвардія.
Мета безпекових заходів у Львові
Громадянам пояснили, що мета запроваджуваних у Львові заходів:
- запобігання терористичним і диверсійним проявам;
- нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави;
- підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України.
"Безпекові заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану", - додали у СБУ.
Про які зміни й обмеження у місті йдеться
Згідно з інформацією Управління СБУ у Львівській області, у межах контррозвідувальних (безпекових) заходів:
- будуть застосовані обмеження проходу та проїзду вулицями міста;
- проводитиметься перевірка документів громадян;
- проводитиметься огляд автомобілів громадян.
"У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка", - пояснили українцям.
Крім того, буде здійснюватись огляд території та приміщень загального користування - для виявлення заборонених предметів.
Про що просять мешканців і гостей Львова
Насамкінець у СБУ попросили громадян:
- з розумінням поставитися до можливих незручностей;
- належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців;
- мати з собою документи, що посвідчують особу;
- дотримуватися режиму комендантської години.
"Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян", - підсумували у відомстві.
Публікація Управління СБУ у Львівській області (скриншот: facebook.com/ssu.lviv)
