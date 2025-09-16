СБУ оголосила масштабні перевірки й обмеження у Львові: що змінюється та як надовго

Відсьогодні та впродовж наступних кількох днів Служба безпеки України проводитиме у Львові контррозвідувальні (безпекові) заходи. Мешканців і гостей міста просять мати при собі документи та з розумінням поставитись до можливих незручностей.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Управління СБУ у Львівській області у Facebook.