СБУ объявила масштабные проверки и ограничения во Львове: что меняется и как надолго

С сегодняшнего дня и в течение следующих нескольких дней Служба безопасности Украины будет проводить во Львове контрразведывательные (безопасностные) мероприятия. Жителей и гостей города просят иметь при себе документы и с пониманием отнестись к возможным неудобствам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Управления СБУ во Львовской области в Facebook.

"Подчеркиваем, что в своей деятельности СБУ придерживается принципа законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан", - подытожили в ведомстве.

В завершение в СБУ попросили граждан:

Кроме того, будет осуществляться осмотр территории и помещений общего пользования - для выявления запрещенных предметов.

"В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц, может проводиться их дополнительная проверка", - объяснили украинцам.

Согласно информации Управления СБУ во Львовской области, в рамках контрразведывательных (безопасностных) мероприятий:

"Безопасностные мероприятия будут проходить с учетом правового режима военного положения", - добавили в СБУ.

Гражданам объяснили, что цель вводимых во Львове мероприятий:

Отмечается, что к мероприятиям также будут привлечены:

Уточняется, что действия правоохранителей будут охватывать всю территорию Львова.

Жителям и гостям Львова сообщили, что контрразведывательные (безопасностные) мероприятия на территории города будут продолжаться:

