СБУ объявила масштабные проверки и ограничения во Львове: что меняется и как надолго
С сегодняшнего дня и в течение следующих нескольких дней Служба безопасности Украины будет проводить во Львове контрразведывательные (безопасностные) мероприятия. Жителей и гостей города просят иметь при себе документы и с пониманием отнестись к возможным неудобствам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Управления СБУ во Львовской области в Facebook.
Сколько продлятся мероприятия по безопасности во Львове
Жителям и гостям Львова сообщили, что контрразведывательные (безопасностные) мероприятия на территории города будут продолжаться:
- со вторника, 16 сентября;
- до четверга, 18 сентября.
Уточняется, что действия правоохранителей будут охватывать всю территорию Львова.
Кого привлекают к участию в безопасностных мероприятиях
Отмечается, что к мероприятиям также будут привлечены:
- Национальная полиция;
- Патрульная полиция;
- Военная служба правопорядка в ВСУ;
- Государственная пограничная служба Украины;
- Национальная гвардия.
Цель мероприятий по безопасности во Львове
Гражданам объяснили, что цель вводимых во Львове мероприятий:
- предотвращение террористических и диверсионных проявлений;
- нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства;
- повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины.
"Безопасностные мероприятия будут проходить с учетом правового режима военного положения", - добавили в СБУ.
О каких изменениях и ограничениях в городе идет речь
Согласно информации Управления СБУ во Львовской области, в рамках контрразведывательных (безопасностных) мероприятий:
- будут применены ограничения прохода и проезда по улицам города;
- будет проводиться проверка документов граждан;
- будет проводиться осмотр автомобилей граждан.
"В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц, может проводиться их дополнительная проверка", - объяснили украинцам.
Кроме того, будет осуществляться осмотр территории и помещений общего пользования - для выявления запрещенных предметов.
О чем просят жителей и гостей Львова
В завершение в СБУ попросили граждан:
- с пониманием отнестись к возможным неудобствам;
- должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей;
- иметь с собой документы, удостоверяющие личность;
- соблюдать режим комендантского часа.
"Подчеркиваем, что в своей деятельности СБУ придерживается принципа законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан", - подытожили в ведомстве.
Публикация Управления СБУ во Львовской области (скриншот: facebook.com/ssu.lviv)
