СБУ объявила масштабные проверки и ограничения во Львове: что меняется и как надолго

Вторник 16 сентября 2025 10:50
СБУ объявила масштабные проверки и ограничения во Львове: что меняется и как надолго Во Львове вводят масштабные контрразведывательные (безопасностные) мероприятия (фото: facebook.com/MVS.LVIV)
Автор: Ирина Костенко

С сегодняшнего дня и в течение следующих нескольких дней Служба безопасности Украины будет проводить во Львове контрразведывательные (безопасностные) мероприятия. Жителей и гостей города просят иметь при себе документы и с пониманием отнестись к возможным неудобствам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Управления СБУ во Львовской области в Facebook.

Сколько продлятся мероприятия по безопасности во Львове

Жителям и гостям Львова сообщили, что контрразведывательные (безопасностные) мероприятия на территории города будут продолжаться:

  • со вторника, 16 сентября;
  • до четверга, 18 сентября.

Уточняется, что действия правоохранителей будут охватывать всю территорию Львова.

Кого привлекают к участию в безопасностных мероприятиях

Отмечается, что к мероприятиям также будут привлечены:

  • Национальная полиция;
  • Патрульная полиция;
  • Военная служба правопорядка в ВСУ;
  • Государственная пограничная служба Украины;
  • Национальная гвардия.

Цель мероприятий по безопасности во Львове

Гражданам объяснили, что цель вводимых во Львове мероприятий:

  • предотвращение террористических и диверсионных проявлений;
  • нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства;
  • повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины.

"Безопасностные мероприятия будут проходить с учетом правового режима военного положения", - добавили в СБУ.

О каких изменениях и ограничениях в городе идет речь

Согласно информации Управления СБУ во Львовской области, в рамках контрразведывательных (безопасностных) мероприятий:

  • будут применены ограничения прохода и проезда по улицам города;
  • будет проводиться проверка документов граждан;
  • будет проводиться осмотр автомобилей граждан.

"В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц, может проводиться их дополнительная проверка", - объяснили украинцам.

Кроме того, будет осуществляться осмотр территории и помещений общего пользования - для выявления запрещенных предметов.

О чем просят жителей и гостей Львова

В завершение в СБУ попросили граждан:

  • с пониманием отнестись к возможным неудобствам;
  • должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей;
  • иметь с собой документы, удостоверяющие личность;
  • соблюдать режим комендантского часа.

"Подчеркиваем, что в своей деятельности СБУ придерживается принципа законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан", - подытожили в ведомстве.

СБУ объявила масштабные проверки и ограничения во Львове: что меняется и как надолгоСБУ объявила масштабные проверки и ограничения во Львове: что меняется и как надолгоПубликация Управления СБУ во Львовской области (скриншот: facebook.com/ssu.lviv)

Напомним, ранее мы рассказывали, что вблизи Львова произошла стрельба в помещении автосервиса.

Между тем правоохранители сорвали попытку ФСБ получить секретные данные о перемещении и позиции ВСУ в Сумской и Днепропетровской областях Украины.

Читайте также, как в рядах ВСУ разоблачили "крота", который "сливал" врагу разведданные о дроновых операциях.

