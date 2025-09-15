ua en ru
"Зливав" ворогу розвіддані про дронові операції: у лавах ЗСУ викрили "крота"

Україна, Понеділок 15 вересня 2025 12:39
"Зливав" ворогу розвіддані про дронові операції: у лавах ЗСУ викрили "крота" Фото: у підрозділі БПЛА ЗСУ затримали російського шпигуна (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

26-річний мобілізований військовий передавав ворогу час і цілі українських операцій на передовій. Також він здав дані про дислокацію свого підрозділу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

СБУ за сприяння Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського викрила російського агента у підрозділі безпілотних систем. Військовослужбовець, що проходив службу на східному фронті, шпигував для ФСБ, передаючи ворогу критично важливу інформацію.

Чоловік заздалегідь повідомляв окупантів про підготовку дронових операцій ЗСУ. Він надавав відомості про час і напрямки вильотів, а також орієнтовні цілі безпілотників. Крім того, агент передавав дані про пункти постійної дислокації та бойові позиції бригади, у якій служив.

Наслідки для українських підрозділів

Ворог використовував ці розвіддані для превентивних ударів по українських дронарях, застосовуючи далекобійну артилерію та авіабомби. Водночас сам агент отримував від ФСБ попередження, щоб уникнути ураження під час атак.

СБУ затримала шпигуна під час підготовки до передачі нової "порції" інформації ворогу. Після цього було проведено комплекс заходів для захисту локацій Сил оборони.

Що відомо про шпигуна РФ

Агентом виявився 26-річний мешканець Кропивницького. Після мобілізації до підрозділу БПЛА він шукав контакти російських спецслужб у Телеграмі, а згодом був завербований ФСБ за гроші.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нещодавно СБУ викрила "крота", який працював на одній із ремонтних баз ЗСУ у Донецькій області. Агент коригував ворожий вогонь по українських військах на Краматорському напрямку, а також збирав інформацію.

Також СБУ затримала "крота" серед бійців Сил оборони. Агент готував "прорив" ворога у Харківській області.

Нагадаємо, російського агента викрили у бригаді морпіхів ЗСУ. Командир взводу безпілотників зливав ворогу позиції підрозділів, коригував обстріли та навіть намагався вербувати інших військових для ФСБ.

