СБУ спіймала російського "крота" на одній з ремонтних баз ЗСУ в Донецькій області: деталі

СБУ викрила "крота", який працював на одній із ремонтних баз ЗСУ у Донецькій області. Агент коригував ворожий вогонь по українських військах на Краматорському напрямку, а також збирав інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Деталі справи

Як зазначили у відомстві, основним завданням агента був "пошук і передача координат ремонтних баз, де відновлюють пошкоджену техніку ЗСУ після боїв на передовій".

За матеріалами справи, 37-річний фігурант працював на місцевому заводі та потрапив у поле зору російської спецслужби через свого брата, який проживає у РФ і співпрацює з окупантами.

"Після вербування фігурант фотографував цехи свого підприємства, які використовувалися для ремонту важкої бронетехніки ЗСУ. Приховану фіксацію він здійснював під час робочих змін, коли виконував оборонні замовлення", - йдеться у повідомленні СБУ.

Зроблені фотознімки з геолокаціями агент мав передати куратору через анонімний чат у месенджері. Отримані розвіддані рашисти планували використати для підготовки нових ударів по фронтовому регіону.

Контррозвідка СБУ спрацювала на випередження і запобігла "зливу" даних про оборонно-промислові потужності.

У затриманого вилучено смартфон із фотографіями ремонтно-виробничих приміщень та листуванням із куратором від ФСБ.

Що загрожує зраднику

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.