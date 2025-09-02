Коригували удари по оборонцях Херсона: СБУ викрила російських агентів

На Херсонщині правоохоронці накрили агентурну групу ФСБ. Місцевий пенсіонер збирав розвіддані для ворога, а його спільниця керувала мережею просто з окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Служба безпеки України викрила чергову агентурну групу російської ФСБ, яка коригувала удари артилерії та дронів по позиціях Сил оборони на правобережжі Херсонщини.

У результаті спецоперації в обласному центрі затримано учасника мережі. Ним виявився 65-річний місцевий житель, який відкрито чекав на окупацію регіону.

Завдання агента

СБУ встановила, що його основною метою було виявлення складів зі зброєю, боєприпасами та амуніцією українських військ.

У пріоритеті ворога були також пункти базування підрозділів ЗСУ та тактичних груп БпЛА, які виконують завдання на південному фронті.

Для цього агент пересувався власним авто, фіксував потенційні військові об’єкти й відстежував рух ешелонів із технікою.

Під час своїх "розвідвилазок" чоловік намагався випитувати потрібні йому дані у знайомих волонтерів, маскуючи запитання під звичайні побутові розмови.

Зібрану інформацію він передавав знайомій зі Скадовського району, яка після окупації громади погодилась на співпрацю з ФСБ.

Роль резидентки

Слідство встановило, що жінка виконувала роль резидентки - старшої агентки, яка дистанційно підшукувала "однодумців" і вербувала їх на правобережжі Херсонщини.

Саме через неї затриманий агент передавав ворогу координати та інші розвіддані.

Співробітники СБУ знешкодили мережу, задокументували злочини й убезпечили позиції українських військ у зоні активності агентів.

Під час обшуку у затриманого вилучили п’ять смартфонів, які він використовував для зв’язку зі своєю кураторкою.

Фото: викрито групу агентів ФСБ на Херсонщині (СБУ)

Покарання

Чоловіку вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада в умовах воєнного стану.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Його спільниці планують заочно оголосити підозру, адже вона переховується на окупованому лівобережжі Херсонщини.