Коригували удари по оборонцях Херсона: СБУ викрила російських агентів
На Херсонщині правоохоронці накрили агентурну групу ФСБ. Місцевий пенсіонер збирав розвіддані для ворога, а його спільниця керувала мережею просто з окупації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Служба безпеки України викрила чергову агентурну групу російської ФСБ, яка коригувала удари артилерії та дронів по позиціях Сил оборони на правобережжі Херсонщини.
У результаті спецоперації в обласному центрі затримано учасника мережі. Ним виявився 65-річний місцевий житель, який відкрито чекав на окупацію регіону.
Завдання агента
СБУ встановила, що його основною метою було виявлення складів зі зброєю, боєприпасами та амуніцією українських військ.
У пріоритеті ворога були також пункти базування підрозділів ЗСУ та тактичних груп БпЛА, які виконують завдання на південному фронті.
Для цього агент пересувався власним авто, фіксував потенційні військові об’єкти й відстежував рух ешелонів із технікою.
Під час своїх "розвідвилазок" чоловік намагався випитувати потрібні йому дані у знайомих волонтерів, маскуючи запитання під звичайні побутові розмови.
Зібрану інформацію він передавав знайомій зі Скадовського району, яка після окупації громади погодилась на співпрацю з ФСБ.
Роль резидентки
Слідство встановило, що жінка виконувала роль резидентки - старшої агентки, яка дистанційно підшукувала "однодумців" і вербувала їх на правобережжі Херсонщини.
Саме через неї затриманий агент передавав ворогу координати та інші розвіддані.
Співробітники СБУ знешкодили мережу, задокументували злочини й убезпечили позиції українських військ у зоні активності агентів.
Під час обшуку у затриманого вилучили п’ять смартфонів, які він використовував для зв’язку зі своєю кураторкою.
Покарання
Чоловіку вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада в умовах воєнного стану.
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Його спільниці планують заочно оголосити підозру, адже вона переховується на окупованому лівобережжі Херсонщини.
СБУ постійно викриває зрадників
Так, жителька Святогірська планувала передавати окупантам дані про укріплення та маршрути ЗСУ на Лиманському напрямку. Але спецслужби вчасно викрили агентку.
Нещодавно на Київщині правоохоронці затримали 40-річного працівника місцевого хімзаводу, який на замовлення ФСБ "наводив" ракети на об’єкти Сил оборони.
Також у Києві затримали 36-річну агентку ФСБ, яка вивчала систему охорони адмінбудівель Сил оборони. Її завданням було підготувати нові удари по столиці.