СБУ ликвидировала сеть ГРУ: шпионы наводили ракеты и распространяли пропаганду в TikTok
СБУ задержала агента российского ГРУ, которая не только корректировала удары по Днепру, но и через TikTok распространяла смонтированные оккупантами видео с призывами к украинцам сложить оружие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Контрразведка Службы безопасности задержала на Днепропетровщине еще двух агентов российской военной разведки. Они корректировали ракетно-дронные атаки РФ по Силам обороны и предприятиям, расположенным в этом регионе.
По материалам дела, агенты были рассредоточены по разным частям области, а их задачей был сбор и передача соответствующих фото и координат.
Так, в Днепре задержана 48-летняя работница кондитерского завода, которую оккупанты завербовали через ее знакомого, находящегося в российском плену.
В дальнейшем женщина согласилась передавать спецслужбистам страны-агрессора информацию о последствиях воздушных атак РФ по областному центру.
С помощью агента оккупанты пытались скорректировать повторные удары по ведущим предприятиям тяжелой промышленности Украины.
Одновременно фигурантка выполняла еще один заказ РФ: распространяла с собственной страницы в ТикТоке смонтированные врагом видеоролики с призывами к украинцам сложить оружие перед рашистами.
В Кривом Роге задержан 45-летний экс-милиционер, который наводил атаки агрессора на запасные командные пункты и объекты укрытия Сил безопасности и обороны на территории города.
Задокументировано, как он шпионил вблизи локаций подразделений полиции и Национальной гвардии, которые участвуют в боях на передовой и отражают воздушные нападения РФ на прифронтовую общину.
Сотрудники СБУ задержали агента и обезопасили места базирования украинских защитников. Как установило расследование, фигурант попал в поле зрения оккупантов, когда публиковал антиукраинские комментарии в Telegram-каналах.
Что грозит задержанным
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, а именно: государственная измена, совершенная в условиях военного положения.
Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Россияне вербуют украинцев
Заметим, что ранее на Херсонщине правоохранители накрыли агентурную группу ФСБ. Как оказалось, местный пенсионер собирал разведданные для врага, а его сообщница руководила сетью прямо из оккупации.
Основной целью шпиона было выявление складов с оружием, боеприпасами и амуницией украинских войск.
Также СБУ разоблачила "крота", который работал на одной из ремонтных баз ВСУ в Донецкой области. Российский агент корректировал вражеский огонь по украинским войскам на Краматорском направлении, а также собирал информацию.