СБУ в ході спецоперації затримала банду запорізьких рекетирів-викрадачів (відео)

"Зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації після чого вимагали від потерпілих гроші за "мирне" врегулювання спору. У багатьох випадках одноразовий «платіж» переростав у щомісячну "данину", - йдеться в повідомленні.



У разі відмови платити учасникам банди, фігуранти викрадали своїх жертв та відвозили їх до покинутої будівлі. Там злочинці жорстоко били людей та погрожували їм "повільною" смертю.

Затримали "на гарячому" ватажка

Правоохоронці затримали лідера угруповання і двох його активних учасників, коли вони "вибивали" нереальний борг у чоловіка. Зловмисники тримали потерпілого у напівзруйнованій будівлі на території міського парку.

Злочинці зі стажем

За даними слідства, банду організував запорізький кримінальний авторитет, який понад 20 років провів у тюрмі за особливо тяжкі злочини, у тому числі розбій та викрадення людей.

До складу угруповання він залучив більш як десять осіб, більшість з яких вже неодноразово відбувала покарання за нанесення тілесних ушкоджень та вимагання.

Застосовуючи розбійні напади на громадян, зловмисники намагались поширити свій вплив на території міста та інші райони області.

Обшуки та вилучення доказів

Під час обшуків у помешканнях фігурантів вилучено зброю, наркотики та гроші, одержані злочинним шляхом.

Наразі організатору банди та двом його спільникам повідомили про підозру за такими статтями ККУ:

ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини);

ч. 4 ст. 187 (розбій).

Крім того вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій лідера банди за незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами.

Затримані перебувають під вартою. Тривають невідкладні слідчі та оперативні дії, щоб притягнути до відповідальності всіх учасників угруповання.

Їм загрожує до 15 років тюрми.