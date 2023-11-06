Хотіли "віджати" бізнес автоперевізників. СБУ затримала рекетирів із Запоріжжя

У Запоріжжі затримали групу рекетирів, які "віджимали" бізнес у місцевих автоперевізників. За непокору злочинці погрожували потерпілим розправою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Працівники СБУ затримали п'ятьох злочинців, які тероризували мешканців Запоріжжя і намагались "віджати" увесь бізнес пасажирських перевізників у регіоні.

Зазначається, що зловмисників затримали "на гарячому" під час спроби нанесення тілесних ушкоджень керівнику місцевого автопідприємства. Деякі з фігурантів раніше вже мали проблеми із законом.

"Щоб "підім’яти" під себе місцеві автопідприємства, учасники банди здійснювали розбійні напади на власників автобусів та їхніх водіїв", - зазначають в СБУ.

У відомстві розповіли, що злочинна схема була вдалою завдяки кривавим методам лиходіїв.

"Зловмисники діяли з особливою жорстокістю, використовуючи ножі та іншу холодну зброю. У разі відмови платити їм гроші - погрожували жертвам та їхнім сім’ям насильством та фізичною розправою, а також підпалом автівок та осель", - йдеться в повідомленні.

Так, в одному з випадків рекетири погрожували відрізати місцевому підприємцю вуха, за те що не хотів коритися та виплачувати їм "відсоток" з його прибутку.

"Таким чином зловмисники сподівались поступово отримати повний контроль над всіма компаніями пасажирських перевезень в області, а потім розширити свій вплив на прилеглі регіони", - окреслили плани злочинців в СБУ.

Після затримання у помешканнях рекетирів проведи обшуки та знайшли незареєстровану вогнепальну та холодну зброю, чернетки з замітками про поточних та наступних жертв нападу, а також великі суми готівки.

Наразі усім фігурантам злочинної діяльності повідомлено про підозру. Четверо із них перебувають під вартою. Також вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу для п’ятого учасника банди.

Фото: затримання банди рекетирів у Запоріжжі (ssu.gov)