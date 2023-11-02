СБУ заблокувала діяльність секти "Аллатра", організатору повідомлено про підозру
В рамках багатоетапної спецоперації у Києві, а також інших регіонах України, було заблоковано підривну діяльність більше 20 осередків антиукраїнської псевдорелігійної секти "Аллатра".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.
Що відомо про секту?
Учасники секти під виглядом "місіонерства" виправдовували війну Росії проти України, а також публічно просували кремлівську ідею щодо створення "союзу слов'янських народів" під керівництвом Москви.
"Фігуранти організували чітку ієрархічну структуру та власні "представництва" в кожному обласному центрі нашої держави. Ці осередки "Аллатра" масово закликали місцевих жителів приєднуватися до секти та розповсюджувати ідеї Кремля", - додає СБУ.
Для пошуку однодумців й поширення проросійської пропаганди фігуранти створили Youtube-канал, який налічує майже пів мільйона користувачів. Зокрема вони запустили мережу власних медіа, інтернет-ресурсів, Telegram-каналів й сторінок у "ТікТок", де публікували проросійські "дописи" й відео з наративами терористів.
"Серед іншого – вони агітували за те, щоб російські окупанти здійснювали масовані ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі українських міст", - додає СБУ.
Розслідування
Під час розслідування правоохоронці отримали докази вини керівництва та активних учасників "Аллатра.
Організатору секти було повідомлено про підозру у ч. 1 ст. 255, ч. 1, 2 ст. 111, ч. 2 ст. 436-1, ч. 3 ст. 436-2 КК України:
- створення й керівництво злочинною організацією;
- державна зрада;
- виготовлення й поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганду комуністичного тоталітарного режиму;
- виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України
Згідно з даними слідства, секта мала осередки у кожному обласному центрі України. Протягом 2002-2023 років злочинці поширювали в країні та за її межами антиукраїнські настрої.
Фото: СБУ заблокувала діяльність секти "Аллатра", організатору повідомлено про підозру (facebook.com/pgo.gov.ua)
"Крім того, встановлено, що за період свого існування проросійська секта створила власні "філії" на території Росії, білорусі та ще декількох країн Європи, Центральної Азії та США", - пише пресслужба.
Лідери секти незаконно втекли з України ще навесні 2022 року, використовуючи фальшиві документи про зняття з військового обліку. Злочинці дистанційно продовжували керувати організацією перебуваючи в одній з країн Європи.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора, 1 листопада, СБУ й Національна поліція провели масові обшуки по всій Україні у сектантів з "Аллатри".
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