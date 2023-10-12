У Вінниці затримали фейкових "антикорупціонерів": "продавали" посаду ректора в університеті

Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань затримала двох шахраїв, які пропонували допомогу з призначенням на керівну посаду в одному з Вінницьких університетів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ .

Повідомляється, що за 50 тисяч доларів фігуранти обіцяли кандидатці допомогти з призначенням на керівну посаду в університеті. Під час розмови вони представлялись посадовцями "антикорупційних органів".

Для "вирішення питання" шахраї запевняли, що нібито залучать свої зв’язки у вищих органах влади.

Правоохоронці затримали одного зі зловмисників під час отримання ним першої частини "обумовленої" суми у розмірі 20 тисяч доларів. Потім було затримано його спільника.

За даними слідства, при реалізації оборудки один із фігурантів представлявся керівником так званого "відокремленого підрозділу антикорупційного комітету у Вінницькій області". Інший - очільником вигаданого "антикорупційного комітету при Верховній Раді".

При цьому жодного відношення до роботи антикорупційних органів чи українського парламенту вони не мають.

Затриманим повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою осіб);

ч. 4 ст. 27 та ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше правоохоронці ліквідували дві схеми виманювання грошей в українських військовослужбовців та їхніх родин у Київській та Вінницькій областях.

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