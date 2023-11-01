По всій Україні йдуть масові обшуки: до чого тут секта "Аллатра"

Служба безпеки України та Національна поліція проводять масові обшуки по всій Україні у сектантів з "Аллатри". Цю організацію пов'язують з діяльність на корить країни-агресора.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в правоохоронних органах.

За інформацією правоохоронців, ця псевдорелігійна організація працювала в інтересах Росії та систематично просувала прокремлівські наративи у нашому суспільстві.

Що відомо про секту "Аллатра"

"Аллатра" називає себе громадським рухом і зареєстрована як громадська організація. Втім, у медіа її неодноразово трактували як секту, пов’язану з "русским миром".

Формально організацію було зареєстровано у 2014 році, але початок її фактичної діяльності відносять до початку 2010-х років

Секта розросталася роками у селі за кілька кілометрів від Києва. У неї з'явилися тисячі прихильників у всьому світі. Члени "Аллатри" запустили онлайн-телебачення, розміщували зовнішню рекламу, надрукували цілу бібліотеку специфічної літератури.

Сама організація відома пропагандою псевдонауки та різних абсурдних теорій змови за участю інопланетян і таємних впливових еліт, які "приносять в жертву дітей".

"Аллатра" позиціонує себе як громадська спілка, яка "діє поза політикою і поза релігією". На тлі російської збройної агресії проти України рух "Аллатра" неодноразово критикувався за проросійські погляди.

Попри позиціювання як "аполітичної організації", члени називають президента РФ Володимира Путіна "спасителем", який "об'єднає слов'ян, а згодом весь світ".

Водночас 8 серпня 2023 року генпрокуратура Росії прийняла рішення про визнання небажаною діяльність "Аллатри" на території їхньої країни, аргументуючи це тим, що "неурядовою організацією поширюється завідомо неправдива інформація, яка дискредитує Збройні сили Російської Федерації".

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