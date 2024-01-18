СБУ в ходе спецоперации задержала банду запорожских рэкетиров-похитителей (видео)

Правоохранители задержали преступную группировку, которая терроризировала жителей Запорожья. В случае отказа платить деньги, банда похищала жертв угроз и увозила их в заброшенное здание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации, после чего требовали от потерпевших деньги за "мирное" урегулирование спора. Во многих случаях одноразовый "платеж" перерастал в ежемесячную "дань", - говорится в сообщении.
В случае отказа платить участникам банды, фигуранты похищали своих жертв и увозили их в заброшенное здание. Там преступники жестоко избивали людей и угрожали им "медленной" смертью.
Правоохранители задержали лидера группировки и двух его активных участников, когда они "выбивали" несуществующий долг у мужчины. Злоумышленники держали пострадавшего в полуразрушенном здании на территории городского парка.
По данным следствия, банду организовал запорожский криминальный авторитет, более 20 лет проведший в тюрьме за особо тяжкие преступления, в том числе разбой и похищение людей.
В состав группировки он привлек более десяти человек, большинство из которых уже неоднократно отбывали наказание за нанесение телесных повреждений и вымогательство.
Используя разбойные нападения на граждан, злоумышленники пытались распространить свое влияние на территории города и другие районы области.
Во время обысков в квартирах фигурантов изъято оружие, наркотики и деньги, полученные преступным путем.
В настоящее время организатору банды и двум его сообщникам сообщили о подозрении по следующим статьям УК:
Кроме того, решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий лидера банды за незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.
Задержанные находятся под стражей. Продолжаются неотложные следственные и оперативные действия для привлечения к ответственности всех участников группировки.
Им грозит до 15 лет тюрьмы.
Отметим, что в начале ноября прошлого года стражи порядка в Запорожье задержали аналогичную группу рэкетиров, которые "отжимали" бизнес у местных автоперевозчиков. За неповиновение преступники угрожали потерпевшим расправой.
Также в Киеве и других регионах Служба Безопасности Украины заблокировала подрывную деятельность более 20 ячеек антиукраинской псевдорелигиозной секты "Аллатра".
Кроме того, украинские правоохранители нейтрализовали преступную группировку, которая пыталась терроризировать жителей западных областей Украины. Банда действовала под контролем известного криминального авторитета в Ивано-Франковской области.
Также правоохранители задержали двух фейковых "антикоррупционеров", которые предлагали помощь с назначением на руководящий пост в одном из Винницких университетов.
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