СБУ експериментальним дроном підбила російський ракетний корабель "Самум" у Криму, - джерела

За інформацією від наших джерел, вчора морський дрон СБУ влаштував "бавовну" ракетному кораблю "Самум" недалеко від входу у Севастопольську бухту.

"Морський малюк" влучив у задню праву частину російського судна, завдавши значних пошкоджень. Після цього корабель втратив хід.

Джерела видання повідомили, що росіянам довелося відбуксирувати "Самум" на ремонт із великим диферентом на корму і креном на правий борт.

Для цієї атаки СБУ використала експериментальний зразок морського дрона, який здатний працювати в шторм, ховаючись від виявлення за високими хвилями. Так, під час спецоперації висота хвиль сягала 1,5-2 м.

Морські дрони СБУ

У серпні голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів, що морські дрони - це унікальна розробка спецслужби. Саме вони успішно атакували Кримський міст у липні 2023 року, а також російський десантний корабель "Оленегорський горняк" і танкер "SIG".

Дрони обладнані бойовою частиною 850 кг. Їх виготовляють на одному з підземних виробництв на території України.

Атаки по Криму

Додамо, що останнім часом на території тимчасово окупованого Криму почастішала "бавовна". Зокрема, через удар по Севастопольському морському заводу 13 вересня було пошкоджено великий десантний корабель "Мінськ" та дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону".

А 14 вересня українські військові за допомогою дронів та ракет знищили російський комплекс ППО "Тріумф" під Євпаторією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.