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СБУ экспериментальным дроном подбила российский ракетный корабль "Самум" в Крыму, - источники

Иллюстративное фото: СБУ экспериментальным дроном подбила российский ракетный корабль "Самум" в Крыму (wikipedia.org)
Автор: Дмитрий Левицкий, Елизавета Драбкина

Украинские спецназовцы подбили российский ракетный корабль "Самум" в Крыму с помощью экспериментального дрона "Морской малыш" (Sea baby).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По информации от наших источников, вчера морской дрон СБУ устроил "бавовну" ракетному кораблю "Самум" недалеко от входа в Севастопольскую бухту.

"Морской малыш" попал в заднюю правую часть российского судна, нанеся ему значительные повреждения. После этого корабль потерял ход.

Источники издания сообщили, что россиянам пришлось отбуксировать "Самум" на ремонт с большим дифферентом на корму и креном на правый борт.

Для этой атаки СБУ использовала экспериментальный образец морского дрона, способный работать в шторм, скрываясь от обнаружения за высокими волнами. Так, во время спецоперации высота волн достигала 1,5-2 м.

Морские дроны СБУ

В августе глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал, что морские дроны - это уникальная разработка спецслужбы. Именно они успешно атаковали Крымский мост в июле 2023 года, а также российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер "SIG".

Дроны оборудованы боевой частью 850 кг. Их производят на одном из подземных производств на территории Украины.

Атаки по Крыму

Добавим, что в последнее время на территории временно оккупированного Крыма участилась "бавовна". В частности, из-за удара по Севастопольскому морскому заводу 13 сентября был поврежден большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону".

А 14 сентября украинские военные с помощью дронов и ракет уничтожили российский комплекс ПВО "Триумф" под Евпаторией.

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