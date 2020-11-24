СБУ блокировала сбыт конфиденциальных данных из налоговой и таможни

Фото: СБУ блокировала сбыт конфиденциальных данных (ssu.gov.ua)

Служба безопасности Украины выявила, что в Государственной налоговой и таможенной службах чиновники незаконно копировали и сбывали данные с ограниченным доступом. Для этого они использовали чат-ботов, интернет-ресурсы и Telegram-каналы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, к такой схеме были привлечены должностные лица налоговой, таможни и сотрудники банковского учреждения. Сообщники наладили систематический сбыт конфиденциальной информации о финансово-хозяйственной деятельности юрлиц, экспортно-импортных операций субъектов предпринимательской деятельности и другой информации.

Во время обысков в офисах и по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, флэш-накопители. На них содержится скопирована информация с ограниченным доступом, банковские карты и другие доказательства, подтверждающие совершение преступления.

Сейчас решается вопрос о вручении фигурантам подозрений в совершении преступлений, предусмотренных статьями 361-2 и 362 УК (Несанкционированный сбыт информации с ограниченным доступом).

Фото: СБУ блокировала сбыт конфиденциальных данных (ssu.gov.ua)

Напомним, в Днепре СБУ задержала мужчину, который продавал персональные данные украинцев. Эта информация совпадает с данными из реестра избирателей.

Кроме того, СБУ заблокировала во Львовской области незаконную деятельность хакеров, которые занимались похищением персональных данных украинцев.