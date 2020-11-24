СБУ блокувала збут конфіденційних даних із податкової та митниці

Фото: СБУ блокувала збут конфіденційних даних (ssu.gov.ua)

Служба безпеки України викрила, що у Державній податковій і митній службах чиновники незаконно копіювали та збували відомості з обмеженим доступом. Для цього вони використовували чат-ботів, інтернет-ресурси та Telegram-канали.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, до такої схеми були залучені посадовці податкової, митниці та співробітники банківської установи. Спільники налагодили систематичний збут конфіденційної інформації про фінансово-господарську діяльність юросіб, експортно-імпортних операцій суб'єктів підприємницької діяльності та іншої інформації.

Під час обшуків в офісах і за місцем проживання фігурантів правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі. На них міститься несанкціоновано скопійована інформація з обмеженим доступом, банківські картки та інші докази, що підтверджують вчинення злочину.

Наразі вирішується питання про вручення фігурантам підозр у вчиненні злочинів, передбачених статтями 361-2 та 362 ККУ (Несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом).

Фото: СБУ блокувала збут конфіденційних даних (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, у Дніпрі СБУ затримала чоловіка, який продавав персональні дані українців. Ця інформація збігається з даними з реєстру виборців.

Крім того, СБУ заблокувала у Львівській області незаконну діяльність хакерів, які займалися викраденням персональних даних українців.