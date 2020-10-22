В интернете продавали персональные данные украинцев из реестра избирателей

Фото: изъятие денег и вещдоков (ssu.gov.ua)

В Днепре задержали мужчину, который продавал персональные данные украинцев. Эта информация совпадает с данными из реестра избирателей.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

На одном из специализированных хакерских форумов мужчина предлагал для покупки базу данных, которая по многим признакам совпадает с информацией из государственного реестра избирателей Украины. Отмечается, что такие данные пользуются большим спросом накануне выборов с целью манипуляций предпочтениями избирателей.

Оперативники СБУ идентифицировали злоумышленника и провели обыски в его жилище. В частности, изъяли компьютерную технику средства связи, в которых есть доказательства противоправной деятельности.

Следователи устанавливают обстоятельства преступления и список клиентов, купивших базу данных избирателей. Дело открыто по статье 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, хранящейся в комьютерах, компьютерных или автоматизированных сетях) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области Служба безопасности Украины предотвратила попытку захвата власти путем проведения незаконного референдума. Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство.

Также РБК-Украина писало, что следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины сообщили о подозрении должностному лицу ФСБ РФ. Его подозревают в подстрекательстве украинских военнослужащих к госизмене.