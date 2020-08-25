СБУ разоблачила хакеров, похищавших персональные данные украинцев

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Персональные данные пользователей распространяли через закрытые каналы в Telegram

Служба безопасности Украины заблокировала во Львовской области незаконную деятельность хакеров, которые занимались похищением персональных данных украинцев. Они похищали данные пользователей с помощью распространения вирусов.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отметили в спецслужбе, хакеры осуществляли DDos-атаки на информационные ресурсы. Похищенные данные систематически размещались в закрытых онлайн-каналах мессенджера Teelgram.

"Во время проведения следственных действий по месту жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику и образцы вредоносного программного обеспечения", - сообщили в СБУ.

По данному факту открыты дела по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч. 2 ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) Уголовного кодекса Украины. Нескольким фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления.

Напомним, на прошлой неделе СБУ с британскими спецслужбами разоблачила международную хакерскую группировку.

Также сообщалось, что в конце июня в Украине разоблачили продажу баз данных Госпогранслужбы.