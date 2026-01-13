СБС залишили Маріуполь без світла і мінуснули ворожий склад боєприпасів у Макіївці (відео)

Зокрема, йдеться про підстанцію "Мирна" на 330 кВ у Маріуполі - ключовий системний вузол у системі енергопостачання та транзитна станція для підстанції "Азовська". Остання, потужністю 220 кВ у Старому Криму, є критичним елементом енергозабезпечення промисловості регіону в інтересах ВПК.

Крім того, українські дрони уразили склад боєприпасів ракетно-артилерійського озброєння російської 51 Армії в окупованій Макіївці. Також зафіксовано удар по пункту технічного спостереження окупантів на території нафтобази у місті.

"Візити ввічливості нанесені Птахами 1 ОЦ СБС та батальйону "Кайрос" 414 бригади Птахи Мадяра у координації новоствореного Центру глибинного ураження Угруповання СБС", - йдеться у заяві "Мадяра".